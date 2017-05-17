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Создательницу фейкового интернет-магазина поймали в Анжеро-Судженске

Опубликовано , 96 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © servizoria.com

Полицейские в Анжеро-Судженске задержали мошенницу, которая обманывала жителей России с помощью несуществующего магазина в соцсети.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в местную дежурную часть обратились коллеги из Челябинска, жительница которого стала жертвой мошенников.

Женщина хотела купить в интернет-магазине коляску и перевела на счёт продавца 12 тыс. рублей, однако товар так и не получила. Сотрудники полиции установили, что «владелец» интернет-магазина находится в Анжеро-Судженске.

В итоге полицейские установили и задержали подозреваемую — безработную 38-летнюю местную жительницу.

Злоумышленница призналась, что недавно сама стала жертвой подобного мошенничества, после чего сама решила совершать такие преступления по похожей схеме.

«Она создала группу в социальной сети, в которой предлагала одежду по сниженным ценам. За товар покупатели должны были сначала перечислить предоплату. После поступления денежных средств на счёт, она вносила клиентов в чёрный список», — рассказали в ведомстве.

Полицейские уже установили причастность задержанной ещё к двум аналогичным фактам мошенничества, жертвы которых проживают в Приморском крае и Москве.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленницы уголовного дела по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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Полицейские в Анжеро-Судженске задержали мошенницу, которая обманывала жителей России с помощью несуществующего магазина в соцсети.

 

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