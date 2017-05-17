Газеты и интернет
Радио
-2°C, ясно
Войти на сайт

Кемеровчанин украл из бара пустые кеги и ящик чипсов с орешками

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © bodyroom.ru

Полицейские задержали в Кемерове мужчину, который украл из пивного бара пустые кеги и закуски, причинив ущерб на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, об инциденте заявила владелица пивного бара. По её словам, неизвестный похитил из подсобного помещения три пустые кеги из-под пива и коробку с чипсами и орешками.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина без определённого места жительства.

«Злоумышленник проник в помещение, в котором производились ремонтные работы, и похитил кеги и коробку с закусками. Краденое он дальнейшем спрятал в ближайшем дворе, после чего отвёз всё в село Березово, где продал в пивной павильон. Коробку с чипсами и орешками оставил себе», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о краже. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, составляет пять лет лишения свободы.

До суда злоумышленник будет находиться под стражей, добавили в ГУ МВД.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89927.html

http://bodyroom.ru/uploads/images/00/01/17/2015/06/18/a39b88.jpg

Полицейские задержали в Кемерове мужчину, который украл из пивного бара пустые кеги и закуски, причинив ущерб на 30 тысяч рублей.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Новокузнецке отключают горячую воду

Сибдепо
Сибдепо

Кузбасские синоптики рассказали о погоде в июне

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

Воспитанник «Металлурга-НК» вошел в стартовый состав сборной России по хоккею

ВашГород
ВашГород

В Новокузнецке открылась новая кофейня

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

Стало известно, когда в Кемерове будут отключать горячую воду

stoboy.ru
stoboy.ru

В Новокузнецке на «зебре» сбили 5-летнего ребенка

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить