Кемеровчанин украл из бара пустые кеги и ящик чипсов с орешками

Полицейские задержали в Кемерове мужчину, который украл из пивного бара пустые кеги и закуски, причинив ущерб на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, об инциденте заявила владелица пивного бара. По её словам, неизвестный похитил из подсобного помещения три пустые кеги из-под пива и коробку с чипсами и орешками.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина без определённого места жительства.

«Злоумышленник проник в помещение, в котором производились ремонтные работы, и похитил кеги и коробку с закусками. Краденое он дальнейшем спрятал в ближайшем дворе, после чего отвёз всё в село Березово, где продал в пивной павильон. Коробку с чипсами и орешками оставил себе», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о краже. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, составляет пять лет лишения свободы.

До суда злоумышленник будет находиться под стражей, добавили в ГУ МВД.