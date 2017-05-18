Новокузнечанин дважды попал под поезд на том же перегоне

В Новокузнецке на участке железной дороги с годовым интервалом травмирован один и тот же мужчина.

Как сообщает пресс-служба сибирского транспортного управления МВД, 12 мая на перегоне «Разъезд водный – станция Островская» был травмирован мужчина.

С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом предплечья он был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Сотрудники медицинского учреждения при раздевании находящегося без сознания пациента обнаружили пакет с веществом растительного происхождения.

«Прибывшие в больницу оперативники установили, что 31-летний мужчина при себе имел небольшой пакет с наркотическим средством. Как показала экспертиза на растительную субстанцию был нанесен сильнодействующий синтетический наркотик», — отметили в ведомстве.

Этого мужчину 6 февраля прошлого года на том же перегоне уже сбивал грузовой состав. Тогда он получил закрытую травму живота и перелом позвоночника — выжил и вновь угодил под колёса поезда.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Дважды выжившему после встречи с поездом грозит до трёх лет лишения свободы.