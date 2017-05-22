В кузбасской компании бухгалтер копил деньги на погашение долгов работника

Судебные приставы по Мариинску, Мариинскому и Чебулинскому районам выявили нарушение в организации: бухгалтер взимал часть зарплаты должника, но не отправлял их в счёт погашения долга.

Как сообщает пресс-служба областного УФССП, в марте сотрудники ведомства направили в организацию копии исполнительных документов для удержания денежных средств из заработной платы работника, который накопил долг — 86 тысяч рублей из-за неоплаченных штрафов, налогов и кредита.

Спустя три месяца после этого, деньги в счёт погашения долга так и не поступили.

Когда приставы снова приехали в организацию, оказалось, что специалист взимал из зарплаты работника 50%, но решил не перечислять взносы ежемесячно, а накопить наличными всю сумму, чтобы позже погасить долг.

«Накопленные деньги (22 тысячи) бухгалтер сразу вернул, при этом пояснил, что перечислять в обязательные сроки у него не нашлось времени. В ходе проверки судебными приставами было установлено, что главным бухгалтером нарушен трёхдневный срок перечисления денежных средств, удержанных с заработной платы должника на основании исполнительных документов», — отметили в ведомстве.

Приставы составили в отношении бухгалтера протокол об административной ответственности по статье «Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве». Бухгалтеру назначили 2,5 тыс. рублей административного штрафа.