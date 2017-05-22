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В Кемерове двухлетняя девочка закрылась дома, пока мама вышла к соседке

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © polit74.ru

Двухлетняя кемеровчанка закрылась одна дома – на помощь взволнованной маме пришли кемеровские спасатели.

Как сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения, случай произошёл вчера, 21 мая, в посёлке Южный.

«Молодая мама решила выйти на пару минут к соседке по площадке, дверь закрывать не стала. Вернувшись, женщина обнаружила, что квартира закрыта изнутри», — выяснили спасатели.

Малышка, не теряя времени, принялась исследовать дверь и повернула защёлку.

Мама пыталась объяснить ребёнку, как повернуть замок, но это оказалось безуспешным. Женщина обратилась в службу спасения.

Специалисты открыли дверь при помощи специального инструмента.

Всего за прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 137 обращений от горожан. Из них 10 – по линии УВД, один раз специалисты выезжали по просьбе сотрудников скорой помощи, два раза – по обращению соцзащиты. Три раза приходили на помощь детям. За неделю спасли двух человек.

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https://www.polit74.ru/upload/iblock/99f/3a02d108aa41c2da2b961dd8a12c41d8.jpg

Двухлетняя кемеровчанка закрылась одна дома – на помощь взволнованной маме пришли кемеровские спасатели.

 

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