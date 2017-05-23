Полицейские ищут мужчину, спасшего тонущего ребёнка в Берёзовском

Кузбасские полицейские по просьбе семейной пары ведут поиски мужчины, который спас их тонущего ребёнка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в дежурную часть Берёзовской полиции обратились супруги, которые заявили, что хотят разыскать мужчину, который спас от гибели их десятилетнего сына.

Мальчик с друзьями отправился на берег реки Барзас. На скользком камне ребёнок не удержался и упал в воду. Его тут же подхватило бурным течением.

Свидетелем этого стал мужчина, отдыхавший на берегу. Он бросился в воду и, рискуя жизнью, вытащил школьника на сушу.

«Окончание этой спасательной операции снял на мобильный телефон случайный очевидец. Правда, герой исчез так же внезапно, как и появился», — отметили в ведомстве.

Теперь его разыскивают и родители, и полицейские, чтобы поблагодарить за отвагу и смелость.

Полицейские Берёзовского просят всех, кто может помочь установить личность мужчины, спасшего ребёнка, сообщить об этом по телефону местной дежурной части 8- (384-45) -3-11-00.