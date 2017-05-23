Новокузнечанин украл 36 мешков сахара и два ведра повидла

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Полицейские раскрыли кражу со склада кондитерского цеха в Новокузнецке: 36 мешков сахара подозреваемый продал в магазины, повидло выбросил, а вёдра от него сдал как цветмет.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, о происшествии заявил владелец местной кондитерской.
По его словам, ночью неизвестные похитили со склада предприятия 36 мешков сахара весом 50 кг каждый и два ведра с повидлом. Сумма причинённого ущерба составила около 30 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний новокузнечанин. Задержанный дал признательные показания.
Полицейские выяснили, что злоумышленник ночью отжал профлист с крыши цеха, проник внутрь и по одному вытащил сначала мешки с сахаром, а затем два ведра повидла.
Подозреваемый нанял водителя «Газели» и в течение дня продал весь сахар в два продуктовых магазина по тысяче рублей за мешок. Повидло подозреваемый выбросил, так как оно ему не понравилось, а алюминиевые вёдра сдал в пункт приёма металла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно санкциям которой парню грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские раскрыли кражу со склада кондитерского цеха в Новокузнецке: 36 мешков сахара подозреваемый продал в магазины, повидло выбросил, а вёдра от него сдал как цветмет.