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Новокузнечанин украл 36 мешков сахара и два ведра повидла

Опубликовано , 40 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © alau.kz

Полицейские раскрыли кражу со склада кондитерского цеха в Новокузнецке: 36 мешков сахара подозреваемый продал в магазины, повидло выбросил, а вёдра от него сдал как цветмет.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, о происшествии заявил владелец местной кондитерской.

По его словам, ночью неизвестные похитили со склада предприятия 36 мешков сахара весом 50 кг каждый и два ведра с повидлом. Сумма причинённого ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний новокузнечанин. Задержанный дал признательные показания.

Полицейские выяснили, что злоумышленник ночью отжал профлист с крыши цеха, проник внутрь и по одному вытащил сначала мешки с сахаром, а затем два ведра повидла.

Подозреваемый нанял водителя «Газели» и в течение дня продал весь сахар в два продуктовых магазина по тысяче рублей за мешок. Повидло подозреваемый выбросил, так как оно ему не понравилось, а алюминиевые вёдра сдал в пункт приёма металла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно санкциям которой парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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Полицейские раскрыли кражу со склада кондитерского цеха в Новокузнецке: 36 мешков сахара подозреваемый продал в магазины, повидло выбросил, а вёдра от него сдал как цветмет.

 

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