Суд обязал провайдера ограничить доступ к сайту, где продавали алкоголь по ночам

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес решение о прекращении доступа к интернет-сайту, где в ночное время продавался алкоголь.

Как сообщает региональная прокуратура, сайт обнаружили во время мониторинга интернета.

«Был выявлен сайт, содержащий информацию о дистанционной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в ночное время, несмотря на то, что это запрещено законом. Сайт функционировал и был доступен всем пользователям сети», — отметили в ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре, компания-провайдер, оказывая телематические услуги связи, обязана соблюдать ограничения, предусмотренные законом, и препятствовать осуществлению доступа своих абонентов к запрещённой информации.

«Предоставляя техническую возможность доступа к запрещённой законом информации о дистанционной продаже алкоголя, провайдер фактически выступает её распространителем», — уточнили в прокуратуре.

В связи с этим для защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов неопределённого круга лиц районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к провайдеру и потребовал ограничить доступ к этому сайту.

«Суд удовлетворил требования прокурора и вынес решение об обязании ограничить доступ к интернет-сайту путём добавления правил фильтрации IP-адреса указанного сайта», — сообщили в надзорном ведомстве.