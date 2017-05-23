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Суд обязал провайдера ограничить доступ к сайту, где продавали алкоголь по ночам

Опубликовано , 46 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © e-pepper.ru

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес решение о прекращении доступа к интернет-сайту, где в ночное время продавался алкоголь.

Как сообщает региональная прокуратура, сайт обнаружили во время мониторинга интернета.

«Был выявлен сайт, содержащий информацию о дистанционной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе в ночное время, несмотря на то, что это запрещено законом. Сайт функционировал и был доступен всем пользователям сети», — отметили в ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре, компания-провайдер, оказывая телематические услуги связи, обязана соблюдать ограничения, предусмотренные законом, и препятствовать осуществлению доступа своих абонентов к запрещённой информации.

«Предоставляя техническую возможность доступа к запрещённой законом информации о дистанционной продаже алкоголя, провайдер фактически выступает её распространителем», — уточнили в прокуратуре.

В связи с этим для защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов неопределённого круга лиц районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к провайдеру и потребовал ограничить доступ к этому сайту.

«Суд удовлетворил требования прокурора и вынес решение об обязании ограничить доступ к интернет-сайту путём добавления правил фильтрации IP-адреса указанного сайта», — сообщили в надзорном ведомстве.

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Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес решение о прекращении доступа к интернет-сайту, где в ночное время продавался алкоголь.

 

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