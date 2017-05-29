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Более 100 нарушителей особого противопожарного режима оштрафовали в Кузбассе

Опубликовано , 151 просмотр
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 42.mchs.gov.ru

С начала действия особого противопожарного режима, который продолжится до 15 июня, в регионе составлено более 100 протоколов административных правонарушений.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

«Более 100 человек уже привлечены к административной ответственности. Штрафы в этот период за нарушения правил пожарной безопасности увеличены вдвое и для граждан составляют от 2 до 4 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В период особого противопожарного режима запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, отжигать сухую растительность и сжигать мусор.

Ежедневно сотрудники МЧС, полиции, представители муниципальных образований, старосты и волонтёры проводят рейды и патрулирования, чтобы пресечь нарушения требований особого противопожарного режима.

«При этом значимую помощь оказывает и население. Кузбассовцы проявляют бдительность и в случае замеченных нарушений сообщают в соответствующие органы», — подчеркнули в МЧС.

Для мониторинга обстановки и обнаружения очагов возгорания используются и беспилотные летательные аппараты.

Они позволяют не только вовремя заметить возгорание, но и определить точные координаты, особенно в труднодоступных местах.

Специалисты Главного управления МЧС напоминают, что, нарушая правила пожарной безопасности, люди рискуют не только собственным имуществом, но и подвергают риску жизни и имущество окружающих.

МЧС призывает уделить особое внимание детям и объяснить им, что игры с огнём или поджог сухой травы могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Обо всех нарушениях требований особого противопожарного режима или замеченных природных пожарах можно сообщать по телефону «101».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90137.html

http://42.mchs.gov.ru/upload/site69/document_news/xZDgysRGW6-big-reduce350.jpg

С начала действия особого противопожарного режима, который продолжится до 15 июня, в регионе составлено более 100 протоколов административных правонарушений.

 

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