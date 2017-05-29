Более 100 нарушителей особого противопожарного режима оштрафовали в Кузбассе

С начала действия особого противопожарного режима, который продолжится до 15 июня, в регионе составлено более 100 протоколов административных правонарушений.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

«Более 100 человек уже привлечены к административной ответственности. Штрафы в этот период за нарушения правил пожарной безопасности увеличены вдвое и для граждан составляют от 2 до 4 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В период особого противопожарного режима запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, отжигать сухую растительность и сжигать мусор.

Ежедневно сотрудники МЧС, полиции, представители муниципальных образований, старосты и волонтёры проводят рейды и патрулирования, чтобы пресечь нарушения требований особого противопожарного режима.

«При этом значимую помощь оказывает и население. Кузбассовцы проявляют бдительность и в случае замеченных нарушений сообщают в соответствующие органы», — подчеркнули в МЧС.

Для мониторинга обстановки и обнаружения очагов возгорания используются и беспилотные летательные аппараты.

Они позволяют не только вовремя заметить возгорание, но и определить точные координаты, особенно в труднодоступных местах.

Специалисты Главного управления МЧС напоминают, что, нарушая правила пожарной безопасности, люди рискуют не только собственным имуществом, но и подвергают риску жизни и имущество окружающих.

МЧС призывает уделить особое внимание детям и объяснить им, что игры с огнём или поджог сухой травы могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Обо всех нарушениях требований особого противопожарного режима или замеченных природных пожарах можно сообщать по телефону «101».