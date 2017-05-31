Сотрудники кузбасской транспортной полиции раскрыли поездную кражу

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Хищение мобильного телефона стоимостью 20 тысяч рублей произошло в поезде «Кисловодск-Новокузнецк».
Потерпевший поставил телефон на зарядку в тамбуре, а по прибытии состава на станцию Топки обнаружил, что мобильника нет.
Как сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД, сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции обратили внимание на слишком быстрое исчезновение из вагона поезда одного из пассажиров – инвалида с ампутированной ногой, который с трудом передвигался по составу на костылях.
На станции Топки его встречали родственники, чтобы оказать необходимую помощь, однако пассажир уже самостоятельно покинул вагон и удалился в неизвестном направлении.
По словам следователя Кузбасского ЛУ МВД Людмилы Горюновой, подозреваемого, который последнее время постоянно проживал в Казахстане, удалось задержать по предыдущему месту жительства – в Кемерове.
Мужчина признался в хищении и добровольно вернул украденный гаджет.
«В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину», — добавили в ведомстве.
Хищение мобильного телефона стоимостью 20 тысяч рублей произошло в поезде «Кисловодск-Новокузнецк».