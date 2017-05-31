Сотрудники кузбасской транспортной полиции раскрыли поездную кражу

Хищение мобильного телефона стоимостью 20 тысяч рублей произошло в поезде «Кисловодск-Новокузнецк».

Потерпевший поставил телефон на зарядку в тамбуре, а по прибытии состава на станцию Топки обнаружил, что мобильника нет.

Как сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД, сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции обратили внимание на слишком быстрое исчезновение из вагона поезда одного из пассажиров – инвалида с ампутированной ногой, который с трудом передвигался по составу на костылях.

На станции Топки его встречали родственники, чтобы оказать необходимую помощь, однако пассажир уже самостоятельно покинул вагон и удалился в неизвестном направлении.

По словам следователя Кузбасского ЛУ МВД Людмилы Горюновой, подозреваемого, который последнее время постоянно проживал в Казахстане, удалось задержать по предыдущему месту жительства – в Кемерове.

Мужчина признался в хищении и добровольно вернул украденный гаджет.

«В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину», — добавили в ведомстве.