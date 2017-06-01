В Новокузнецке полицейские задержали похитителя замков

Новокузнецкие полицейские раскрыли кражу целой партии навесных замков из гипермаркета строительных и отделочных материалов.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД, о происшествии заявил администратор магазина.

«Злоумышленник украл со стеллажей в торговом зале замки. В общей сложности было похищено 12 комплектов навесных запорных устройств на сумму более 5 тысяч рублей. Прибывшие по сигналу сотрудники полиции задержали подозреваемого», — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что кражу зафиксировала система видеонаблюдения, установленная в торговой организации.

Полицейские изучили записи с камер и увидели, как один из покупателей долго ходит между стеллажами, прячет и рассовывает замки по карманам и в сумку так, чтобы при ходьбе они не гремели и не звенели.

В итоге 29-летний подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». За это ему теперь грозит до двух лет лишения свободы.