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Кузбасский полицейский во время прогулки спас утопающего

Опубликовано , 112 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ГУМВД по Кемеровской области

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Анжеро-Судженску капитан полиции Сергей Сгибнев спас мужчину, который упал с лодки и начал тонуть.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУМВД.

Накануне около 20:00 сотрудник полиции гулял с супругой недалеко от озера, расположенного на территории местной базы отдыха, и внезапно услышал крики о помощи.

«В 40 метрах от берега из лодки в воду упал и стал тонуть мужчина. Сотрудник полиции мгновенно бросился в ледяную воду. Он доплыл до резиновой лодки, на ней добрался до тонущего мужчины, уже терявшего сознание, и вытащил его на сушу», — сказали в ведомстве.

На берегу полицейский оказал потерпевшему первую помощь и передал его бригаде скорой помощи, которую на место происшествия вызвали очевидцы.

Сам пострадавший (32-летний местный житель) пояснил, что во время катания на лодке потянулся за веслом, но не удержался и упал за борт. Мужчину доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Руководством ГУ МВД России по Кемеровской области принято решение о награждении Сергея Сгибнева за мужество, смелые и решительные действия при спасении человека», — добавили в ведомстве.

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ГУМВД по Кемеровской области

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Анжеро-Судженску капитан полиции Сергей Сгибнев спас мужчину, который упал с лодки и начал тонуть.

 

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