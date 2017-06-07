Пожарные спасли женщину из задымлённой квартиры в пятиэтажке

В Топках пожарные при ликвидации возгорания в многоквартирном доме спасли женщину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Накануне вечером очевидцы сообщили в диспетчерскую службу о пожаре, который произошёл в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме по улице Красная Горка.

«Незамедлительно к месту происшествия прибыли несколько подразделений пожарной охраны. На тот момент из окна квартиры на четвёртом этаже шёл дым. По словам соседей, в помещении могла находиться женщина», — сказали в ведомстве.

На разведку в задымлённое помещение выдвинулось звено газодымозащитной службы. Одновременно с этим пожарные работали на ликвидации возгорания.

Обнаруженную в одной из комнат женщину вывели на улицу по лестничным маршам и передали врачам «скорой помощи».

«Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении», — добавили в пресс-службе.