Пожарные спасли женщину из задымлённой квартиры в пятиэтажке

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В Топках пожарные при ликвидации возгорания в многоквартирном доме спасли женщину.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
Накануне вечером очевидцы сообщили в диспетчерскую службу о пожаре, который произошёл в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме по улице Красная Горка.
«Незамедлительно к месту происшествия прибыли несколько подразделений пожарной охраны. На тот момент из окна квартиры на четвёртом этаже шёл дым. По словам соседей, в помещении могла находиться женщина», — сказали в ведомстве.
На разведку в задымлённое помещение выдвинулось звено газодымозащитной службы. Одновременно с этим пожарные работали на ликвидации возгорания.
Обнаруженную в одной из комнат женщину вывели на улицу по лестничным маршам и передали врачам «скорой помощи».
«Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении», — добавили в пресс-службе.
В Топках пожарные при ликвидации возгорания в многоквартирном доме спасли женщину.