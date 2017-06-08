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Должник спрятался в бане, чтобы не ехать к приставам «грязным»

Опубликовано , 55 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © astra-novosti.ru

Житель деревни Покровка в Чебулинском районе устроил прятки с судебными приставами, однако его всё равно привлекли к ответственности — оштрафовали и арестовали на десять суток.

Свое пребывание в бане он мотивировал тем, что не желает уезжать в ОСП «грязным», сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Мужчина не выплачивал своему ребёнку алименты с 2011 года. За это время сумма долга перевалила за 400 тысяч рублей.

Когда сотрудник управления подъехал к указанному адресу, заметил троих мужчин, один из которых сразу забежал в дом. Со слов очевидцев, это и был должник.

«Пристав направился за беглецом, но в доме того не оказалось. Позже стало ясно: должник прячется в бане. Для правдоподобности алиментщик разделся и сделал вид, будто удивлён такому «вторжению». С его слов, он вовсе не прятался, а просто решил принять водные процедуры, чтобы ехать в ОСП опрятным», — рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении должника составили административный протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, беглеца доставили в суд. Мировой судья посчитал его виновным в совершении административного нарушения и назначил наказание — штраф в тысячу рублей.

На этом «оригинальные идеи» 40-летнего мужчины не закончились.

Его предупредили, что ему нужно будет прийти в суд. В назначенный день сам должник не приехал. Когда пристав снова приехал «в гости» к алиментщику, тот спрятался в траве за огородом. Найти его удалось по следам. Когда нарушителя обнаружили, он уверил, что о заседании забыл и в этом месте просто решил отдохнуть.

За повторное воспрепятствование деятельности должностного лица мужчине выписали ещё один тысячный штраф.

«Судебное заседание всё-таки состоялось. За неуплату алиментов должник привлечён к административной ответственности и получил наказание в виде ареста на десять суток. Пока никаких действий по уплате алиментов им предпринято не было», — добавили в УФССП.

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Житель деревни Покровка в Чебулинском районе устроил прятки с судебными приставами, однако его всё равно привлекли к ответственности — оштрафовали и арестовали на десять суток.

 

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