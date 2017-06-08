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Пьяный мужчина насмерть разбился, упав с велосипеда в Кемерове

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © veloturist.org.ua

Нетрезвый 46-летний кемеровчанин скончался от травмы головы, полученной при падении с велосипеда.

Согласно данным социальных сетей, инцидент произошёл накануне на Южном, на улице Плодопитомник.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственный источник, мужчина поехал кататься на велосипеде в состоянии опьянения.

По пути он не удержал равновесия и, перелетев через руль, упал на асфальт. Очевидцы вызвали «скорую помощь».

«Однако прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего. По пути в больницу он скончался», — отмечает издание.

По данным портала, врачи обнаружили у велосипедиста перелом основания черепа. Сейчас эксперты устанавливают точную причину его гибели.

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Нетрезвый 46-летний кемеровчанин скончался от травмы головы, полученной при падении с велосипеда.

 

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