Пьяный мужчина насмерть разбился, упав с велосипеда в Кемерове

Нетрезвый 46-летний кемеровчанин скончался от травмы головы, полученной при падении с велосипеда.

Согласно данным социальных сетей, инцидент произошёл накануне на Южном, на улице Плодопитомник.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственный источник, мужчина поехал кататься на велосипеде в состоянии опьянения.

По пути он не удержал равновесия и, перелетев через руль, упал на асфальт. Очевидцы вызвали «скорую помощь».

«Однако прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего. По пути в больницу он скончался», — отмечает издание.

По данным портала, врачи обнаружили у велосипедиста перелом основания черепа. Сейчас эксперты устанавливают точную причину его гибели.