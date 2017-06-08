Пьяный мужчина насмерть разбился, упав с велосипеда в Кемерове

Последние новости:
За четыре месяца в Кузбассе создали 9 тыс. новых рабочих мест
Кемеровчане могут оформить документы прямо на дачных участках
Должник спрятался в бане, чтобы не ехать к приставам «грязным»
Новокузнечанина обманули при покупке авиабилетов в интернете
Жителей Кузбасса предупреждают о грозах с градом и сильным ветром
Нетрезвый 46-летний кемеровчанин скончался от травмы головы, полученной при падении с велосипеда.
Согласно данным социальных сетей, инцидент произошёл накануне на Южном, на улице Плодопитомник.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственный источник, мужчина поехал кататься на велосипеде в состоянии опьянения.
По пути он не удержал равновесия и, перелетев через руль, упал на асфальт. Очевидцы вызвали «скорую помощь».
«Однако прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего. По пути в больницу он скончался», — отмечает издание.
По данным портала, врачи обнаружили у велосипедиста перелом основания черепа. Сейчас эксперты устанавливают точную причину его гибели.
Нетрезвый 46-летний кемеровчанин скончался от травмы головы, полученной при падении с велосипеда.