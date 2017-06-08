В Кемерове иномарка, уходя от столкновения, сбила пенсионерку на тротуаре

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В Кемерове автомобилист пытался избежать столкновения с другой машиной и сбил 60-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре.
ДТП произошло сегодня днём на пересечении Ленина и Волгоградской: 34-летний водитель Fiat Panda двигался со стороны проспекта Октябрьского в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев.
За несколько секунд до аварии он увидел перед собой автомобиль с включённым левым поворотником. Чтобы уйти от столкновения, он немного ушёл вправо, но затем потерял контроль в управлении авто. Машину занесло.
«В момент, когда мужчина чуть-чуть ушёл вправо, машину занесло. Он не справился с управлением, авто выбросило сначала на полосу встречного движения, затем на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП пострадала 60-летняя горожанка», — рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.
Женщина стояла возле пешеходного перехода и ждала, когда загорится зелёный сигнал светофора, чтобы перейти через дорогу. После ДТП её госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспеции просят соблюдать скоростной режим и боковой интервал, а также учитывать погодные условия. Из-за дождя дорога становится скользкой, из-за резких манёвров водители могут не справиться с управлением.
В Кемерове автомобилист пытался избежать столкновения с другой машиной и сбил 60-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре.