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В Кемерове иномарка, уходя от столкновения, сбила пенсионерку на тротуаре

Опубликовано , 135 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © pp.userapi.com

В Кемерове автомобилист пытался избежать столкновения с другой машиной и сбил 60-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре.

ДТП произошло сегодня днём на пересечении Ленина и Волгоградской: 34-летний водитель Fiat Panda двигался со стороны проспекта Октябрьского в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев.

За несколько секунд до аварии он увидел перед собой автомобиль с включённым левым поворотником. Чтобы уйти от столкновения, он немного ушёл вправо, но затем потерял контроль в управлении авто. Машину занесло.

«В момент, когда мужчина чуть-чуть ушёл вправо, машину занесло. Он не справился с управлением, авто выбросило сначала на полосу встречного движения, затем на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП пострадала 60-летняя горожанка», — рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Женщина стояла возле пешеходного перехода и ждала, когда загорится зелёный сигнал светофора, чтобы перейти через дорогу. После ДТП её госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспеции просят соблюдать скоростной режим и боковой интервал, а также учитывать погодные условия. Из-за дождя дорога становится скользкой, из-за резких манёвров водители могут не справиться с управлением.

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В Кемерове автомобилист пытался избежать столкновения с другой машиной и сбил 60-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре.

 

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