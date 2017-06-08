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Директора фирмы микрозаймов судят в Кузбассе за невыплату зарплаты

Опубликовано , 110 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © media.nazaccent.ru

Областное следственное управление СК РФ передало в суд уголовное дело в отношении 44-летнего директора ООО «Микро Финансовая Организация «Регион-Займ».

Он обвиняется сразу по двум статьям УК РФ: «частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы» и «полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты».

Как сообщает следствие, обвиняемый не выполнял обязательства по оплате труда перед сотрудниками предприятия с сентября 2015 по сентябрь 2016 года.

«В результате трое работников более трёх месяцев частично не получали зарплату и двум сотрудникам зарплата не выплачивалась полностью. Перед ними образовалась задолженность на сумму около 570 тысяч рублей», — сообщает ведомство.

Работники предприятия обратились в правоохранительные органы. В рамках расследования уголовного дела в организации изъяли документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Судебно-бухгалтерская экспертиза определила точную сумму невыплаченной заработной платы, а также подтвердила, что руководитель имел реальную финансовую возможность производить выплаты, однако расходовал средства на личные цели.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Областное следственное управление СК РФ передало в суд уголовное дело в отношении 44-летнего директора ООО «Микро Финансовая Организация «Регион-Займ».

 

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