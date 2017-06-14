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Четверо новокузнечан едва не задохнулись в подземной цистерне

Опубликовано , 137 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © uznt42.ru

Новокузнецкие спасатели помогли четырём рабочим, которые отравились парами краски и едва не погибли внутри подземной цистерны на строящейся автогазозаправке.

Как сообщает муниципальное учреждение «Защита населения и территории Новокузнецка», инцидент произошёл в районе Новоильинского шоссе, перед поворотом на посёлок Металлургов 9 июня.

Звонок поступил от оперативного дежурного ЕДДС. Четверо рабочих оказались внутри подземной цистерны на строящейся АГНКС-4 (автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции), им была нужна срочная помощь.

Один из работников подрядной организации красил внутреннюю часть бака для горючего, ему стало плохо, но выбраться самому не удалось. Трое сотрудников спустились в бак, чтобы помочь ему, но оказавшись внутри, тоже не смогли выбраться.

Прибывшие спасатели ПСС эвакуировали пострадавших с помощью альпинистского снаряжения, затем оказали им первую помощь.

«Все четверо работников получили ингаляционное отравление парами краски и находились в состоянии средней тяжести, однако от госпитализации отказались», — отметили в ведомстве.

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Новокузнецкие спасатели помогли четырём рабочим, которые отравились парами краски и едва не погибли внутри подземной цистерны на строящейся автогазозаправке.

 

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