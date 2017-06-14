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Несостоявшийся боец запрещённой в России ИГИЛ попал под надзор

Опубликовано , 153 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © interfax.ru

Кемеровский суд по предложению прокурора установил административный надзор за мужчиной, осуждённым за участие в террористической организации.

В течение трёх лет после освобождения из исправительной колонии он будет ограничен в перемещениях и посещении различных мест.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в октябре 2015 года 26-летний житель Красноярска был осуждён Московским окружным военным судом за участие в деятельности организации, которая российским законодательством признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), к двум годам и двум месяцам лишения свободы.

«В мае 2015 года он решил уехать в Сирию и воевать на стороне запрещённого в России ИГИЛ. Он вылетел из Красноярска в Москву, при посадке на рейс «Москва-Стамбул» в аэропорту «Внуково» был задержан сотрудниками правоохранительных органов, впоследствии осуждён», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, в местах лишения свободы он признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания.

В прокуратуре со ссылкой на федеральный закон пояснили, что в отношении осуждённого для предупреждения совершения им новых преступлений и правонарушений, для оказания на него индивидуального профилактического воздействия должен быть установлен административный надзор.

Учитывая тот факт, что мужчина отбывает наказание в одной из кемеровских колоний, прокурор Ленинского района города предложил суду установить административный надзор на три года. Суд с его доводами согласился.

В итоге, освободившись из колонии, мужчине запрещено находиться в школьных и дошкольных учреждениях, в местах проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Также ему нельзя пребывать вне жилого дома с 23:00 до 6:00 и выезжать за пределы муниципального образования по месту жительства.

Помимо выше перечисленного, несостоявшийся боец обязан отмечаться в полиции каждую неделю — четыре раза в месяц.

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Кемеровский суд по предложению прокурора установил административный надзор за мужчиной, осуждённым за участие в террористической организации.

 

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