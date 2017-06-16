Мать успела вынести из горящего дома одного ребёнка, второго спасли пожарные

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Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти двухлетнего мальчика во время пожара в частном доме в Тисуле.
Об инцидент сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
Огонь и дым первыми заметили соседи, они же и вызвали пожарных. Однако, никто из очевидцев не смог точно сообщить прибывшим спасателям, есть ли в помещении люди.
В тот момент горела веранда, огонь начал распространяться и на жилую часть дома. Внутрь уже было не войти.
«Чтобы провести разведку, пожарные незамедлительно проникли в помещение через окно. Спустя несколько минут, в плотном дыму, в одной из комнат они обнаружили двухлетнего мальчика. Его тут же передали прибывшим медикам», — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, мать мальчика вместе с двумя детьми находилась дома. Когда она заметила пожар, то успела вынести на улицу только одного ребёнка, а когда вернулась за вторым – вход в дом уже был охвачен огнём.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных и бдительности соседей, которые сообщили о происшествии в пожарную охрану, ребёнка удалось спасти», — отмечают в ГУ МЧС.
Точную причину произошедшего устанавливают специалисты.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти двухлетнего мальчика во время пожара в частном доме в Тисуле.