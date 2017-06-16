Более 80 гектаров конопли уничтожили в Кемеровском районе

В Кузбассе стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2017».

Основная задача акции – выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркотикосодержащих растений.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Накануне в Кемеровском районе специалисты обработали гербицидами сплошного действия 81 гектар дикорастущей конопли.

Областной главк МВД напоминает, что об очагах произрастания наркотикосодержащих растений или тех, кто занимается хранением и распространением наркотиков, жители могут сообщить в дежурную часть полиции своего города или района либо по телефону «02».

Кроме того, сообщение можно передать по телефону доверия горячей линии органов внутренних дел: 8 (3842) 32-70-97 либо оставить в общественной приемной на сайте ГУ МВД.