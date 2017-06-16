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Более 80 гектаров конопли уничтожили в Кемеровском районе

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2017».

Основная задача акции – выявление и уничтожение очагов дикорастущих наркотикосодержащих растений.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Накануне в Кемеровском районе специалисты обработали гербицидами сплошного действия 81 гектар дикорастущей конопли.

Областной главк МВД напоминает, что об очагах произрастания наркотикосодержащих растений или тех, кто занимается хранением и распространением наркотиков, жители могут сообщить в дежурную часть полиции своего города или района либо по телефону «02».

Кроме того, сообщение можно передать по телефону доверия горячей линии органов внутренних дел: 8 (3842) 32-70-97 либо оставить в общественной приемной на сайте ГУ МВД.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90400.html

ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2017».

 

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