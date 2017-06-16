Жителю Кузбасса вместо навигатора прислали статуэтку барана

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В Берёзовском 53-летний местный житель стал жертвой мошенника и вместо заказанного через интернет навигатора получил керамического барана.
Сумма причинённого ущерба составила около 4,4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
В конце мая мужчина через социальную сеть заказал автомобильный навигатор.
«Несколько дней спустя получил с почты уведомление о том, что посылка дожидается его в отделении связи. Заплатив за товар с учётом доставки 4 396 рублей, березовчанин вскрыл посылку. Однако вместо ожидаемого гаджета обнаружил внутри фарфоровую статуэтку барана», — рассказали в ведомстве.
Обманутый покупатель попытался связаться с владельцем страницы в соцсети, однако администратор добавил его в чёрный список, а затем и вовсе удалил страницу.
Тогда мужчина обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность злоумышленника, чтобы найти и задержать его. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
В апреле и мае аналогичным образом были обмануты жители Междуреченска и Кемерова, которые получили фарфоровые статуэтки животного вместо оплаченных заказов.
Кузбасская полиция настоятельно рекомендует совершать интернет-покупки только в проверенных магазинах.
В Берёзовском 53-летний местный житель стал жертвой мошенника и вместо заказанного через интернет навигатора получил керамического барана.