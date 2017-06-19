В Междуреченске похититель кроссовок переобулся прямо в магазине

Полицейские задержали похитителя кроссовок, переобувшегося на месте преступления: вместо пары дорогой обуви он оставил свои старые ботинки.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в полицию обратился представитель магазина спорттоваров. По его словам, кто-то похитил из торгового зала кроссовки за 7 тыс. рублей.

Вместо новой обуви злоумышленник оставил на полке свои старые ботинки.

«Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Он признался, что пришел в магазин за более бюджетной обувью, но не смог выбрать подходящую модель», — сообщили в ведомстве.

Примерив кроссовки другой ценовой категории, горожанин решил их похитить.

«Убедившись, что никто из продавцов не наблюдает за ним, злоумышленник сорвал антикражные чипы, оставил на полке свою ношеную обувь и скрылся», — сказали в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За что ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу», — добавили в ГУ МВД.