Пьяный кузбассовец натравливал ротвейлера на людей, есть пострадавшие

В Междуреченске боец Росгвардии применил оружие против ротвейлера, которого пьяный местный житель привёл в бар и натравливал на посетителей.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе областного управления Росгвардии, ранним утром экипажам Междуреченского филиала вневедомственной охраны поступил сигнал из городского бара. Через две минуты к месту происшествия прибыли несколько групп задержания.

«Стражи порядка выяснили от сотрудника питейного заведения, что несколько минут назад в бар зашёл неизвестный с собакой породы ротвейлер без намордника и поводка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения удерживал крупное животное за ошейник», — сказали в ведомстве.

Между посетителями бара и владельцем собаки разгорелся конфликт, в ходе которого владелец агрессивного питомца натравил его на недовольных гостей. От укусов ротвейлера пострадали мужчина и женщина.

После этого злоумышленник покинул заведение. Один из экипажей Росгвардии доставил пострадавших в травмпункт. Работник бара указал стражам порядка направление, куда отправился неизвестный с ротвейлером.

«Группа задержания немедленно приступила к оперативно-поисковым мероприятиям. Во дворе на проспекте Строителей прапорщик полиции Сергей Подшивалов заметил подозреваемого с собакой, который при виде стража порядка попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии догнал злоумышленника у входа в подъезд жилого дома», — рассказали в управлении.

На требование остановиться владелец собаки подал команду «фас!» — агрессивный пёс бросился на стража порядка.

«Прапорщик полиции в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 21 федерального закона «О войсках национальной гвардии» применил для обезвреживания животного табельное оружие. Злоумышленник был обезврежен бойцами Росгвардии с помощью наручников при попытке оказать сопротивление стражам порядка», — добавили в ведомстве.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. К месту происшествия сотрудники Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу.

По факту нападения собаки бойцовской породы органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает областное СУСК.