Кемеровчанина наказали за подпольный игровой салон в Анжеро-Судженске

Мировой судья Анжеро-Судженского городского судебного района вынес приговор жителю Кемерова и признал его виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщает региональная прокуратура, мужчина организовал игровой салон и предоставлял услуги желающим поиграть в азартные игры.

Суд установил, что в феврале 2016 года 41-летний житель города Кемерово арендовал на улице Перовской в Анжеро-Судженске помещение, где незаконно организовал игровой салон.

Посетителям предоставлялась возможность участия в различных азартных играх при помощи персональных компьютеров, подключённых к интернету.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2016 года, игровое оборудование изъято», — отметили в ведомстве.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконные организация и проведение азартных игр».

В итоге судья вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.