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Кемеровчанина наказали за подпольный игровой салон в Анжеро-Судженске

Опубликовано , 83 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © repairbuildings.ru

Мировой судья Анжеро-Судженского городского судебного района вынес приговор жителю Кемерова и признал его виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщает региональная прокуратура, мужчина организовал игровой салон и предоставлял услуги желающим поиграть в азартные игры.

Суд установил, что в феврале 2016 года 41-летний житель города Кемерово арендовал на улице Перовской в Анжеро-Судженске помещение, где незаконно организовал игровой салон.

Посетителям предоставлялась возможность участия в различных азартных играх при помощи персональных компьютеров, подключённых к интернету.

«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2016 года, игровое оборудование изъято», — отметили в ведомстве.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконные организация и проведение азартных игр».

В итоге судья вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

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http://repairbuildings.ru/images/523035.jpg

Мировой судья Анжеро-Судженского городского судебного района вынес приговор жителю Кемерова и признал его виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

 

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