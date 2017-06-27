Кемеровчанина наказали за подпольный игровой салон в Анжеро-Судженске

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Мировой судья Анжеро-Судженского городского судебного района вынес приговор жителю Кемерова и признал его виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.
Как сообщает региональная прокуратура, мужчина организовал игровой салон и предоставлял услуги желающим поиграть в азартные игры.
Суд установил, что в феврале 2016 года 41-летний житель города Кемерово арендовал на улице Перовской в Анжеро-Судженске помещение, где незаконно организовал игровой салон.
Посетителям предоставлялась возможность участия в различных азартных играх при помощи персональных компьютеров, подключённых к интернету.
«Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в апреле 2016 года, игровое оборудование изъято», — отметили в ведомстве.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконные организация и проведение азартных игр».
В итоге судья вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.
Мировой судья Анжеро-Судженского городского судебного района вынес приговор жителю Кемерова и признал его виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.