Пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки в Киселёвске

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Сегодня ночью пожарные спасли взрослого и ребёнка при возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Киселёвск.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар произошёл в одной из квартир на втором этаже в пятиэтажном доме.
О возгорании в экстренные службы сообщили соседи.
«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окна квартиры на втором этаже шёл дым. Пожарные параллельно с тушением огня по трёхколенной лестнице спасли двух человек, из них один ребёнок», — говорится в сообщении.
Через восемь минут после начала тушения пожар был ликвидирован.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
«Благодаря оперативным действиям пожарных и бдительности соседей, удалось избежать серьёзных последствий», — отметили в ГУ МЧС.
Сегодня ночью пожарные спасли взрослого и ребёнка при возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Киселёвск.