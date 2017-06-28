Пожарные спасли двух человек из горящей пятиэтажки в Киселёвске

Сегодня ночью пожарные спасли взрослого и ребёнка при возгорании в многоквартирном жилом доме в городе Киселёвск.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, пожар произошёл в одной из квартир на втором этаже в пятиэтажном доме.

О возгорании в экстренные службы сообщили соседи.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окна квартиры на втором этаже шёл дым. Пожарные параллельно с тушением огня по трёхколенной лестнице спасли двух человек, из них один ребёнок», — говорится в сообщении.

Через восемь минут после начала тушения пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

«Благодаря оперативным действиям пожарных и бдительности соседей, удалось избежать серьёзных последствий», — отметили в ГУ МЧС.