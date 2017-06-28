Газеты и интернет
Радио
16°C, ясно
Войти на сайт

Жителя Междуреченска поймали за кражу 200 шариковых ручек

Опубликовано , 96 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © diena.lt

В Междуреченске полицейские по горячим следам задержали похитителя четырёх упаковок шариковых ручек, которые тот не успел продать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, о происшествии заявила продавец магазина.

Камера видеонаблюдения, установленная в магазине, зафиксировала, как неизвестный мужчина похитил четыре упаковки ручек на общую сумму 2,6 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний неоднократно судимый местный житель. Он был доставлен в полицию, где признался, что, находясь в магазине и пользуясь отсутствием контроля со стороны продавцов, похитил коробку с ручками, после чего скрылся», — рассказали в полиции.

По словам задержанного, он планировал продать краденое, но был задержан полицейскими. При личном досмотре у него изъяли похищенное имущество — 200 ручек.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», максимальные санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90551.html

http://www.diena.lt/sites/default/files/Vilniausdiena/Vartotoju%20zona/k.dainyte/shutterstock_65606152.jpg

В Междуреченске полицейские по горячим следам задержали похитителя четырёх упаковок шариковых ручек, которые тот не успел продать.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Ленинском районе Кемерова произошло ДТП

nikatv.ru
nikatv.ru

Житель Калужской области накопал себе оружейный арсенал

katun24.ru
katun24.ru

«Яндекс» изучил кулинарные предпочтения жителей Алтайского края

runews24.ru
runews24.ru

Житель Кузбасса до смерти избил квартиранта за беспорядок

domsovet.tv
domsovet.tv

Промышленный кондиционер 2 года не давал уснуть пенсионеру из Кемерова

VSЁ42
VSЁ42

Житель Осинников ответит в суде за оскорбление полицейских

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить