Жителя Междуреченска поймали за кражу 200 шариковых ручек

В Междуреченске полицейские по горячим следам задержали похитителя четырёх упаковок шариковых ручек, которые тот не успел продать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, о происшествии заявила продавец магазина.

Камера видеонаблюдения, установленная в магазине, зафиксировала, как неизвестный мужчина похитил четыре упаковки ручек на общую сумму 2,6 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний неоднократно судимый местный житель. Он был доставлен в полицию, где признался, что, находясь в магазине и пользуясь отсутствием контроля со стороны продавцов, похитил коробку с ручками, после чего скрылся», — рассказали в полиции.

По словам задержанного, он планировал продать краденое, но был задержан полицейскими. При личном досмотре у него изъяли похищенное имущество — 200 ручек.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», максимальные санкции которой предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.