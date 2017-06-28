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Жителей Кузбасса «кинули» на деньги при продаже куриц по интернету

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © onsmi.ru

Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Анжеро-Судженска, супруг которой разместил на сайте объявлений информацию о продаже кур и указал в контактах её телефон.

Об инциденте сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Спустя некоторое время на телефон горожанки позвонил неизвестный и сообщил, что хочет купить десять куриц, а деньги готов перевести сразу на карту продавца.

Женщина назвала покупателю номер карты и другие данные. Через несколько минут на телефон горожанки пришло SMS-сообщение, что на её банковскую карту со счёта её же сберегательной книжки переведено 35 тысяч рублей.

Не вчитываясь в текст SMS, женщина решила, что покупатель ошибся и перечислил ей слишком большую сумму. Аферист снова перезвонил своей жертве и попросил вернуть ему излишне уплаченные 30 тысяч рублей путём зачисления на указанные номера телефонов.

«Горожанка дошла до банкомата и перевела деньги мошеннику. Придя домой, женщина внимательно прочитала SMS-сообщения в своём телефоне и поняла, что стала жертвой аферистов. В настоящее время сотрудники полиции установили, что номера телефонов, на которые потерпевшая перевела деньги, зарегистрированы в республике Башкирия», — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Анжеро-Судженска, супруг которой разместил на сайте объявлений информацию о продаже кур и указал в контактах её телефон.

 

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