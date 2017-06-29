Кузбассовец выдумал историю об угоне из мести за неудачный автообмен

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В Ленинске-Кузнецком будут судить 27-летнего жителя города Полысаево, который придумал историю об угоне автомобиля, чтобы отомстить его прежнему владельцу.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, мужчина в феврале обратился в полицию и заявил об угоне его автомобиля Toyota Starlet.
Полицейские выяснили, что преступление заявитель выдумал. По итогам проверки он из потерпевших перешёл в разряд подозреваемых и стал фигурантом уголовного дела по факту заведомо ложного доноса о преступлении.
Оказалось, что бвиняемый обменял свой автомобиль на Honda Domani, но только спустя время после сделки узнал, что машина имеет технические неисправности. Отыскать мужчину, с которым произвел автообмен, горожанин не смог.
«Тогда он решил сообщить в полицию об угоне своей машины, планируя таким образом отомстить за неудачную «сделку». Он надеялся, что полицейские найдут владельца Honda, а он сможет поговорить с ним по-мужски и вернуть свой автомобиль», — рассказали в ГУ МВД.
При этом вторую иномарку злоумышленник к тому моменту уже продал.
Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.
В Ленинске-Кузнецком будут судить 27-летнего жителя города Полысаево, который придумал историю об угоне автомобиля, чтобы отомстить его прежнему владельцу.