Газеты и интернет
Радио
20°C, ясно
Войти на сайт

Кузбассовец выдумал историю об угоне из мести за неудачный автообмен

Опубликовано , 91 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © vistanews.ru

В Ленинске-Кузнецком будут судить 27-летнего жителя города Полысаево, который придумал историю об угоне автомобиля, чтобы отомстить его прежнему владельцу.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, мужчина в феврале обратился в полицию и заявил об угоне его автомобиля Toyota Starlet.

Полицейские выяснили, что преступление заявитель выдумал. По итогам проверки он из потерпевших перешёл в разряд подозреваемых и стал фигурантом уголовного дела по факту заведомо ложного доноса о преступлении.

Оказалось, что бвиняемый обменял свой автомобиль на Honda Domani, но только спустя время после сделки узнал, что машина имеет технические неисправности. Отыскать мужчину, с которым произвел автообмен, горожанин не смог.

«Тогда он решил сообщить в полицию об угоне своей машины, планируя таким образом отомстить за неудачную «сделку». Он надеялся, что полицейские найдут владельца Honda, а он сможет поговорить с ним по-мужски и вернуть свой автомобиль», — рассказали в ГУ МВД.

При этом вторую иномарку злоумышленник к тому моменту уже продал.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90581.html

https://vistanews.ru/uploads/posts/2016-02/1456328328_08768646.jpg

В Ленинске-Кузнецком будут судить 27-летнего жителя города Полысаево, который придумал историю об угоне автомобиля, чтобы отомстить его прежнему владельцу.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

В Ленинском районе Кемерова произошло ДТП

nikatv.ru
nikatv.ru

Житель Калужской области накопал себе оружейный арсенал

katun24.ru
katun24.ru

«Яндекс» изучил кулинарные предпочтения жителей Алтайского края

runews24.ru
runews24.ru

Житель Кузбасса до смерти избил квартиранта за беспорядок

domsovet.tv
domsovet.tv

Промышленный кондиционер 2 года не давал уснуть пенсионеру из Кемерова

VSЁ42
VSЁ42

Житель Осинников ответит в суде за оскорбление полицейских

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить