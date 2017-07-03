Полиция разбирается с инцидентом на фаер-шоу в Кемерове

Стражи порядка проверят соблюдение требований безопасности на массовом мероприятии.

Кемеровская полиция проводит проверку по факту инцидента с факирами на фаер-шоу, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

В минувшую пятницу в интернете появилось видео инцидента, произошедшего на Красном озере в Кемерове.

Во время фаер-шоу в рамках фестиваля водных фонариков серьёзно пострадал один из участников преставления.

На кадрах видно, что проблемы у тройки выступающих начались с самого начала, и, судя по всему, крылась она в зажигающей жидкости. Сначала у одного из молодых людей пламя немного обожгло лицо. Он практически сразу покинул площадку.

У второго его коллеги по шоу загорелась бутылка. А вскоре произошло то, чего зрители вообще не ожидали – после неудачной попытки у третьего участника фаер-шоу загорелось лицо и голова. Потушить огонь ему помогли очевидцы.

Сегодня стало известно, что этим инцидентом заинтересовалась кузбасская полиция.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники органов внутренних дел проверяют, были ли соблюдены все требования безопасности на массовом мероприятии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.