Любовь к старинному оружию привела березовчанина на скамью подсудимых

В Берёзовском суд вынес приговор 54-летнему мужчину, незаконно хранившему дома оружие времён Первой мировой войны. Ему назначили два года лишения свободы условно.

О том, что мужчина хранит дома большое количество оружия, сотрудники уголовного розыска узнали осенью прошлого года. При обыске они обнаружили у него казацкую шашку, американскую «Бердану», французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

По словам березовчанина, он увлекается раскопками и нашёл, по его мнению, места сражений армии Колчака. Там он за несколько месяцев обнаружил целый арсенал оружия времён Гражданской войны и даже думал сделать в своей квартире исторический музей. Но мужчина не подумал, что хранил оружие незаконно и с нарушениями — на полу, полках и столах.

«Снаряды и гранаты полицейские вывезли на полигон и уничтожили. Всё остальное оружие было изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области.

По итогам баллистической и криминалистической экспертиз установлено, что часть оружия и боеприпасов являлись пригодными для производства выстрелов, а порох признан взрывчатым веществом», — сообщили в полиции.

Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно.