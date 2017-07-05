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Любовь к старинному оружию привела березовчанина на скамью подсудимых

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Берёзовском суд вынес приговор 54-летнему мужчину, незаконно хранившему дома оружие времён Первой мировой войны. Ему назначили два года лишения свободы условно.

О том, что мужчина хранит дома большое количество оружия, сотрудники уголовного розыска узнали осенью прошлого года. При обыске они обнаружили у него казацкую шашку, американскую «Бердану», французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

По словам березовчанина, он увлекается раскопками и нашёл, по его мнению, места сражений армии Колчака. Там он за несколько месяцев обнаружил целый арсенал оружия времён Гражданской войны и даже думал сделать в своей квартире исторический музей. Но мужчина не подумал, что хранил оружие незаконно и с нарушениями — на полу, полках и столах.

«Снаряды и гранаты полицейские вывезли на полигон и уничтожили. Всё остальное оружие было изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области.

По итогам баллистической и криминалистической экспертиз установлено, что часть оружия и боеприпасов являлись пригодными для производства выстрелов, а порох признан взрывчатым веществом», — сообщили в полиции.

Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно.

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В Берёзовском суд вынес приговор 54-летнему мужчину, незаконно хранившему дома оружие времён Первой мировой войны. Ему назначили два года лишения свободы условно.

 

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