Новокузнечанин под видом покупателя угнал иномарку во время сделки

Полицейские по горячим следам задержали в Новокузнецком районе грабителя, который притворился покупателем, чтобы похитить чужую иномарку прямо в момент сделки и собирался её перепродать.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, за помощью в полицию обратился 30-летний житель Новокузнецка, у которого неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry за 640 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, накануне владелец машины опубликовал объявление о её продаже на популярном интернет-сайте. Вскоре по указанному телефону ему позвонил мужчина и сказал, что хочет купить иномарку.

Мужчины договорились о личной встрече, в ходе которой покупатель смог бы посмотреть машину перед сделкой купли-продажи. Она состоялась на въезде в город Новокузнецк.

Убедившись, что у владельца есть все документы на транспортное средство, злоумышленник выждал, когда продавец выйдет из салона иномарки и оставит ключ в замке зажигания, затем пересел на водительское кресло, заблокировал все двери и уехал.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний новокузнечанин. По его словам, преступление он спланировал заранее и покупать иномарку не собирался — денег для этого у него не было. А похищенную машину намеревался продать.

Полицейские задержали угонщика во время встречи с местным жителем, который планировал приобрести авто, не догадываясь, что оно находится в розыске.

Полицейские вернули иномарку законному владельцу. Угнавший её мужчина стал фигурантом уголовного дела о крупном грабеже. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.