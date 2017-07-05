Газеты и интернет
Радио
15°C, дождь
Войти на сайт

Новокузнечанин под видом покупателя угнал иномарку во время сделки

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © ptzgovorit.ru

Полицейские по горячим следам задержали в Новокузнецком районе грабителя, который притворился покупателем, чтобы похитить чужую иномарку прямо в момент сделки и собирался её перепродать.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, за помощью в полицию обратился 30-летний житель Новокузнецка, у которого неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry за 640 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, накануне владелец машины опубликовал объявление о её продаже на популярном интернет-сайте. Вскоре по указанному телефону ему позвонил мужчина и сказал, что хочет купить иномарку.

Мужчины договорились о личной встрече, в ходе которой покупатель смог бы посмотреть машину перед сделкой купли-продажи. Она состоялась на въезде в город Новокузнецк.

Убедившись, что у владельца есть все документы на транспортное средство, злоумышленник выждал, когда продавец выйдет из салона иномарки и оставит ключ в замке зажигания, затем пересел на водительское кресло, заблокировал все двери и уехал.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний новокузнечанин. По его словам, преступление он спланировал заранее и покупать иномарку не собирался — денег для этого у него не было. А похищенную машину намеревался продать.

Полицейские задержали угонщика во время встречи с местным жителем, который планировал приобрести авто, не догадываясь, что оно находится в розыске.

Полицейские вернули иномарку законному владельцу. Угнавший её мужчина стал фигурантом уголовного дела о крупном грабеже. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90674.html

https://ptzgovorit.ru/sites/default/files/original_nodes/5603b1c16cc6a.jpg

Полицейские по горячим следам задержали в Новокузнецком районе грабителя, который притворился покупателем, чтобы похитить чужую иномарку прямо в момент сделки и собирался её перепродать.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе директор бюджетного учреждения присвоил 125 тысяч рублей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Стало известно, сколько влюблённых пар поженятся 8 июля в Кузбассе

НТВ
НТВ

Житель Кузбасса неделю прожил в тайге без еды и воды

РИА Новости
РИА Новости

Житель Кузбасса пойдет под суд за изготовление нунчаков из лопаты

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

В Кузбасском институте ФСИН России состоялся выпуск молодых специалистов

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

Выпускники Кузбасского института ФСИН России подарили подарки детям подшефного детского дома «Остров надежды» г. Новокузнецка

Происшествия

Июль 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить