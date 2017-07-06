Новокузнечанин помог случайным знакомым продать квартиру и забрал деньги

В Центральном районном суде Новокузнецка прошло первое заседание по уголовному делу о мошенничестве на 1,3 млн рублей, которые 32-летний местный житель забрал после продажи чужой квартиры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, потерпевшими стали местная жительница и её сын, которые продали свою трёхкомнатную квартиру и планировали приобрести другое жильё.

Вскоре после получения денег от покупателя наличные похитил мужчина, который помогал оформлять сделку купли-продажи.

Полицейские задержали злоумышленника, который вызвался помочь оформить сделку с недвижимостью ранее незнакомым мужчине и женщине.

«Зная о пристрастии владельцев квартиры к алкоголю, он регулярно начал снабжать их спиртным. Тем самым фигурант пытался ослабить их бдительность. Оформить необходимые документы он попросил знакомого риелтора. Вскоре жилплощадь была продана. Передача денег по сделке прошла в одном из ресторанов города», — отметили в ведомстве.

«Помощник» предложил продавцам отметить успех дела в ресторане, а для сохранности денег убедил передать ему все полученные наличные – 1,33 млн рублей.

«Фигурант обещал, что на эти деньги поможет новокузнечанке и её сыну купить квартиру по выгодной цене. Пожилая женщина поверила злоумышленнику. Получив наличные, обвиняемый вскоре перестал выходить на связь», — рассказали в полиции.

Примечательно, что ничего о своём «помощнике» потерпевшие не знали – ни персональные данные, ни адрес его проживания.

В ходе следствия причинённый материальный ущерб возмещён в полном объёме.

«Фигурант признал вину полностью. После сбора доказательственной базы уголовное дело передано в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы», — добавили в ГУ МВД.