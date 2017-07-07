В Кемерове бабушка нашла в ванне утонувшего взрослого внука

В городе Кемерово прямо в ванне утонул мужчина, тело которого обнаружила бабушка.

Инцидент произошёл накануне утром в одном из домов по улице Сибиряков-Гвардейцев, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Женщина вызвала «скорую помощь», сообщив, что обнаружила в ванне лежащего в воде 29-летнего внука, который не дышал.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, сообщает портал со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника сайта, точную причину смерти молодого кемеровчанина сейчас устанавливают эксперты.