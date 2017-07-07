Газеты и интернет
Радио
15°C, слабый дождь
Войти на сайт

В Кемерове бабушка нашла в ванне утонувшего взрослого внука

Опубликовано , 94 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © srbu.ru

В городе Кемерово прямо в ванне утонул мужчина, тело которого обнаружила бабушка.

Инцидент произошёл накануне утром в одном из домов по улице Сибиряков-Гвардейцев, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Женщина вызвала «скорую помощь», сообщив, что обнаружила в ванне лежащего в воде 29-летнего внука, который не дышал.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, сообщает портал со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника сайта, точную причину смерти молодого кемеровчанина сейчас устанавливают эксперты.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90702.html

http://srbu.ru/images/santehnika/vidy-vann/chugunnaya-vanna.jpg

В городе Кемерово прямо в ванне утонул мужчина, тело которого обнаружила бабушка.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В июне в Кузбассе больше всего подорожали овощи, фрукты и сахар

Ведомости
Ведомости

РИА «Новости»: врачи оценивают состояние Тулеева как стабильное

vistanews.ru
vistanews.ru

В Новокузнецке тело пропавшей девушки нашли в квартире знакомого

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Недосып привёл кузбассовца на скамью подсудимых

omvesti.ru
omvesti.ru

В Восточном отметят день семьи, любви и верности

nakanune.ru
nakanune.ru

«Тулеев не видит преемника на своем посту. Варианты решения есть только в двух головах»

Происшествия

Июль 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
34567
8
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить