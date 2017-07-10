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Восемь человек пострадали в ДТП на «встречке» в Кузбассе

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © pg12.ru

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на 354-м километре автодороги «Новосибирск — Иркутск», в результате которого пострадали восемь человек.

Авария произошла накануне ночью, столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Nissan Avenir Salut».

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Ижморскому району.

По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Nissan».

«В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены восемь человек – водители транспортных средств и их пассажиры, по три человека из каждой машины», — уточнили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС», — подчеркнули в ГУ МВД.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на 354-м километре автодороги «Новосибирск — Иркутск», в результате которого пострадали восемь человек.

 

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