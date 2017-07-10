В Кемерове трёхлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

Последние новости:
Мэр Тагила Носов пожелал Тулееву продолжать работу на процветание Кузбасса
Мысковские врачи внедряют в городских больницах флоротерапию
Почти полторы сотни мест для малышей ввели в детсадах Кузбасса
Строительный завод задолжал 10 миллионов налогов и скрыл деньги
Пьяный водитель устроил ДТП с пятью машинами в Кемерове
Рейтинг партии «Единая Россия» за год вырос с 55% до 63%
Маленький ребёнок выпал из окна на девятом этаже, опёршись на москитную сетку, которая не выдержала, но с другой стороны — смягчила падание вместе с кустами перед домом.
Как сообщает областное следственное управление СК РФ, это случилось днём 9 июля.
«В одну из больниц Кемерова госпитализирован трёхлетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
Как выясняли следователи, около 16:00 прохожие обнаружили рядом с жилым домом, лежащего на земле мальчика, вызвали «скорую помощь» и правоохранительные органы.
Ребёнка госпитализировали с переломами различной степени тяжести.
По предварительной информации, мальчик находился дома с бабушкой и старшей сестрой. Ребёнок закрыл двери комнаты изнутри на защёлку, забрался на окно и опёрся на москитную сетку, которая не выдержала, мальчик выпал из окна девятого этажа.
По оценке следователя, москитная сетка смягчила удар, а также то, что малыш попал на кусты.
«В рамках проверки следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие несчастному случаю. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СУСК.
Маленький ребёнок выпал из окна на девятом этаже, опёршись на москитную сетку, которая не выдержала, но с другой стороны — смягчила падание вместе с кустами перед домом.