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В Кемерове трёхлетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © qostanay.tv

Маленький ребёнок выпал из окна на девятом этаже, опёршись на москитную сетку, которая не выдержала, но с другой стороны — смягчила падание вместе с кустами перед домом.

Как сообщает областное следственное управление СК РФ, это случилось днём 9 июля.

«В одну из больниц Кемерова госпитализирован трёхлетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Как выясняли следователи, около 16:00 прохожие обнаружили рядом с жилым домом, лежащего на земле мальчика, вызвали «скорую помощь» и правоохранительные органы.

Ребёнка госпитализировали с переломами различной степени тяжести.

По предварительной информации, мальчик находился дома с бабушкой и старшей сестрой. Ребёнок закрыл двери комнаты изнутри на защёлку, забрался на окно и опёрся на москитную сетку, которая не выдержала, мальчик выпал из окна девятого этажа.

По оценке следователя, москитная сетка смягчила удар, а также то, что малыш попал на кусты.

«В рамках проверки следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие несчастному случаю. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СУСК.

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Маленький ребёнок выпал из окна на девятом этаже, опёршись на москитную сетку, которая не выдержала, но с другой стороны — смягчила падание вместе с кустами перед домом.

 

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