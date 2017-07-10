Пьяный водитель устроил ДТП с пятью машинами в Кемерове

Пять автомобилей и пассажир одного из них пострадали в ДТП на регулируемом перекрёстке в Кемерове по вине пьяного водителя.

Как сообщает региональная ГИБДД, массовая автоавария произошла накануне около полуночи в районе частного дома №194 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Мitsuвisнi Lаnсеr, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, двигаясь по Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Трофимова в сторону Пионерского бульвара, совершил столкновение с автомобилем Нyundаi Ассеnt, который остановился на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.

В результате столкновения автомобиль Hyundai отбросило на впереди стоявший автомобиль Кiа Еd Сееd, который после этого совершил наезд на стоявший впереди него автомобиль ВАЗ-2112. «Жигули» наехали на автомобиль Volkswagen Jetta, который находился перед ними.

Все пострадавшие автомобили остановились на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора.

«В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован пассажир автомобиля Hyundai Accent», — отметили в ведомстве, не уточнив характера травм пострадавшего и степень повреждения машин.