Пьяный водитель устроил ДТП с пятью машинами в Кемерове

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Пять автомобилей и пассажир одного из них пострадали в ДТП на регулируемом перекрёстке в Кемерове по вине пьяного водителя.
Как сообщает региональная ГИБДД, массовая автоавария произошла накануне около полуночи в районе частного дома №194 по улице Сибиряков-Гвардейцев.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Мitsuвisнi Lаnсеr, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, двигаясь по Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Трофимова в сторону Пионерского бульвара, совершил столкновение с автомобилем Нyundаi Ассеnt, который остановился на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД.
В результате столкновения автомобиль Hyundai отбросило на впереди стоявший автомобиль Кiа Еd Сееd, который после этого совершил наезд на стоявший впереди него автомобиль ВАЗ-2112. «Жигули» наехали на автомобиль Volkswagen Jetta, который находился перед ними.
Все пострадавшие автомобили остановились на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора.
«В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован пассажир автомобиля Hyundai Accent», — отметили в ведомстве, не уточнив характера травм пострадавшего и степень повреждения машин.
Пять автомобилей и пассажир одного из них пострадали в ДТП на регулируемом перекрёстке в Кемерове по вине пьяного водителя.