«Полковник» обещал установщику окон заказ, но оставил его без денег

Новокузнецкие полицейские разыскивают телефонного мошенника, который представился полковником и выудил у 33-летнего местного жителя все деньги с банковской карты и со счёта его жены.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, сотрудники полиции выяснили, что потерпевший работает установщиком пластиковых окон и разместил объявление об оказании этой услуги на популярном сайте.

«Накануне новокузнечанину позвонил неизвестный, представился полковником правоохранительных органов и попросил выполнить крупный заказ. Аферист сообщил, будто необходимо заменить десять окон в служебном помещении, и попросил монтажника приехать на объект, чтобы оценить объём работ и договориться о стоимости услуги», — рассказали в полиции.

Когда горожанин был уже в пути, «полковник» снова позвонил ему, сообщил, будто находится на важном совещании, и попросил пополнить баланс двух номеров мобильных телефонов. Боясь потерять «крупного» клиента в случае отказа ему в просьбе, житель Новокузнецка направился к ближайшему банкомату.

Он перевёл незнакомцу в общей сложности 8 тыс. рублей, для чего «опустошил» собственную банковскую карту, а также счёт своей супруги. После этого он приехал по указанному адресу и снова созвонился с «заказчиком».

Лже-полковник ответил ему, что на самом деле является заключённым и отбывает наказание в местах лишения свободы, а также поблагодарил за щедрость.

Только после этого обманутый мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс специальных мероприятий, чтобы установить злоумышленника. Уже известно, что номер мобильного телефона, с которого тот звонил потерпевшему, зарегистрирован в республике Дагестан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Полицейские призывают кузбассовцев быть бдительными при общении с неизвестными людьми, кем бы те ни представлялись.

«Никогда и ни под какими предлогами не следует передавать незнакомцам реквизиты своих банковских карт, совершать операции со своими счетами под диктовку незнакомцев, а также переводить либо передавать деньги по их просьбе», — призывают в ГУ МВД.