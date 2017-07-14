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Новокузнецкие спасатели эвакуировали сорвавшегося с обрыва мужчину

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © uznt42.ru

Помощь спасателей понадобилась мужчине, упавшему с обрывистого берега реки в районе Ильинского моста в Новокузнецке.

Как сообщает городское управление по защите населения и территории, сигнал о происшествии поступил сотрудникам службы спасения 12 июля.

К месту происшествия сразу выехала группа спасателей в составе трёх человек.

На берегу спасатели обнаружили мужчину, неспособного самостоятельно передвигаться.

«Пострадавшему оказали первую помощь, а затем перенесли на мотолодку «Вельбот» с последующей транспортировкой к пляжу «Мираж», где ожидал автомобиль скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Личность пострадавшего устанавливается.

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Помощь спасателей понадобилась мужчине, упавшему с обрывистого берега реки в районе Ильинского моста в Новокузнецке.

 

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