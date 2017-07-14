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Полиция прикрыла в Кемерове нелегальную крафтовую пивоварню

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ГУ МВД по Кузбассу

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД пресекли деятельность нелегальной крафтовой пивоварни, где нашли оборудование, готовую к продаже продукцию и сборник рецептов.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, полицейские узнали, что двое жителей Рудничного района нелегально производят и продают алкогольную продукцию.

В ходе проверки оперативная информация полностью подтвердилась: в двухэтажном здании полицейские обнаружили импровизированный цех, где изготавливали различные сорта пива, самогон и другие крепкие напитки.

Оперативники нашли и изъяли сборник рецептов различных алкогольных напитков, перегонное оборудование, баки с брагой и склад с тысячей литров готовой к реализации продукции.

Никаких документов, подтверждающих законность производства и продажи алкогольных напитков, пивовары предоставить не смогли. Организаторами нелегального бизнеса оказались отец и сын, которые контролировали все этапы производства и сбыта своего товара.

В отношении нелегальных пивоваров составили административные протоколы за предпринимательскую деятельность без лицензии. Собранные материалы полицейские направили для принятия решения в Арбитражный суд.

Крафтовое пивоварение — производство пива небольшими, независимыми компаниями, которые придерживаются индивидуальных, непромышленных рецептов.

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ГУ МВД по Кузбассу

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД пресекли деятельность нелегальной крафтовой пивоварни, где нашли оборудование, готовую к продаже продукцию и сборник рецептов.

 

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