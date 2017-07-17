Пьяная женщина без прав вылетела на «встречку» и врезалась в автобус

В Ленинск-Кузнецком районе на трассе столкнулись Ford Focus и вахтовый автобус, в результате ДТП один человек погиб, ещё один пострадал.

ДТП произошло накануне ранним утром на 12-м километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк». Здесь произошло столкновение автомобиля Ford Focus и вахтового автобуса ПАЗ, принадлежащего угольной компании, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

В результате 49-летний пассажир иномарки погиб, а женщину-водителя доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как рассказали в областной ГИБДД, водитель автомобиля Ford Focus, не имея права управления транспортом и находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, совершила наезд на дорожное ограждение, после чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со служебным автобусом ПАЗ.

Водитель автобуса не пострадал, пассажиров внутри не было.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель Ford Focus может стать фигуранткой уголовного дела.