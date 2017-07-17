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Кемеровские пожарные спасли мужчину из задымлённой квартиры

Опубликовано , 95 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © s11.stc.all.kpcdn.net

Минувшей ночью огнеборцы выезжали на тушение возгорания в многоквартирном жилом доме в Заводском районе областного центра.

О том, что в одной из «пятиэтажек» на улице Космическая произошло возгорание в пожарную службу сообщил житель этого дома.

Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, туда были направлены несколько подразделений пожарной охраны.

«Когда пожарные-спасатели прибыли к месту вызова, в подъезде чувствовался слабый запах дыма. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку. В результате в квартире на первом этаже был обнаружен человек. Чтобы покинуть задымлённое помещение, ему потребовалась помощь пожарных», — рассказали в ведомстве.

Огнеборцы вывели мужчину по лестничным маршам, предварительно надев на него спасательную маску, и одновременно нашли источник возгорания – электрический чайник.

Специалисты предполагают, что нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования стало возможной причиной ночного происшествия.

«Менее, чем за пять минут огнеборцам удалось ликвидировать возгорание и избежать дальнейшего распространения огня. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, а также бдительности жильцов дома удалось избежать серьёзных последствий», — отмечают в ГУ МЧС.

Спасатели напоминают, что только ответственное отношением к правилам пожарной безопасности может быть залогом безопасности жизни и имущества.

«При обнаружении признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» (для мобильных телефонов) или «01» (для стационарных телефонов)», — добавили в ведомстве.

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Минувшей ночью огнеборцы выезжали на тушение возгорания в многоквартирном жилом доме в Заводском районе областного центра.

 

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