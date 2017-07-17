Кемеровские пожарные спасли мужчину из задымлённой квартиры

Последние новости:
Тридцатиградусная жара установится в Кузбассе на этой неделе
Власти Кузбасса продолжают помогать семьям погибших горняков
В Кемерове изменят схему движения на перекрёстке Ленина-Волгоградская
Родители и опекуны детей-инвалидов могут выйти на пенсию раньше
Кафе «Бе-бе» временно закрыли в Кемерове из-за кишечной палочки
Минувшей ночью огнеборцы выезжали на тушение возгорания в многоквартирном жилом доме в Заводском районе областного центра.
О том, что в одной из «пятиэтажек» на улице Космическая произошло возгорание в пожарную службу сообщил житель этого дома.
Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, туда были направлены несколько подразделений пожарной охраны.
«Когда пожарные-спасатели прибыли к месту вызова, в подъезде чувствовался слабый запах дыма. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку. В результате в квартире на первом этаже был обнаружен человек. Чтобы покинуть задымлённое помещение, ему потребовалась помощь пожарных», — рассказали в ведомстве.
Огнеборцы вывели мужчину по лестничным маршам, предварительно надев на него спасательную маску, и одновременно нашли источник возгорания – электрический чайник.
Специалисты предполагают, что нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования стало возможной причиной ночного происшествия.
«Менее, чем за пять минут огнеборцам удалось ликвидировать возгорание и избежать дальнейшего распространения огня. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, а также бдительности жильцов дома удалось избежать серьёзных последствий», — отмечают в ГУ МЧС.
Спасатели напоминают, что только ответственное отношением к правилам пожарной безопасности может быть залогом безопасности жизни и имущества.
«При обнаружении признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» (для мобильных телефонов) или «01» (для стационарных телефонов)», — добавили в ведомстве.
Минувшей ночью огнеборцы выезжали на тушение возгорания в многоквартирном жилом доме в Заводском районе областного центра.