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Житель Киселёвска столкнул жену с подоконника на втором этаже

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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В Киселёвске полицейские проводят проверку в отношении местного жителя, который столкнул сожительницу с окна квартиры на втором этаже.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в городскую травматическую больницу с множественными травмами поступила 37-летняя местная жительница.

Медики диагностировали женщине переломы двух рёбер, руки и таза.

Сотрудники полиции выяснили, что травмы потерпевшая получила в результате падения из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже.

«Предварительно установлено, что накануне горожанка и её сожитель распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошёл конфликт, в ходе которого женщина села на подоконник открытого окна и сказала гражданскому супругу, что спрыгнет. После этого мужчина подошёл к ней и подтолкнул, в результате чего киселевчанка упала на землю», — рассказали в ГУ МВД.

Мужчина пояснил полицейским, будто хотел пошутить, но не рассчитал силу толчка.

Полицейские проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы.

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В Киселёвске полицейские проводят проверку в отношении местного жителя, который столкнул сожительницу с окна квартиры на втором этаже.

 

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