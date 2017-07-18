Автоинструктор из Новокузнецка использовал служебную машину для серии краж

В Новокузнецке полицейские задержали инструктора местной автошколы, который совершил серию преступлений, передвигаясь на учебном автомобиле.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в дежурную часть за помощью обратился 31-летний водитель автомобиля «Subaru». Мужчина заявил, что ночью неизвестный похитил с иномарки все четыре колеса общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний новокузнечанин, инструктор по вождению одной из местных автошкол. Полицейские выяснили, что злоумышленник причастен, как минимум к восьми аналогичным преступлениям», — рассказали в ведомстве.

Во время обучения кандидатов в водители он высматривал на парковках машины без сигнализации. После вождения инструктор на учебном автомобиле подъезжал к ним, демонтировал колёса и оставлял чужие авто на кирпичах.

«После этого он сдавал похищенное имущество в шиномонтажную мастерскую, получая за каждый комплект около 5 тыс. рублей. Общая сумма причинённого им ущерба автовладельцам составила около 100 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

Большую часть похищенных колёс сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении задержанного возбуждено восемь уголовных дел о кражах со значительным ущербом.

Максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьёй УК РФ, составляет пять лет лишения свободы. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.