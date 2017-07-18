Газеты и интернет
Радио
16°C, дождь
Войти на сайт

Автоинструктор из Новокузнецка использовал служебную машину для серии краж

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © adt.by

В Новокузнецке полицейские задержали инструктора местной автошколы, который совершил серию преступлений, передвигаясь на учебном автомобиле.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в дежурную часть за помощью обратился 31-летний водитель автомобиля «Subaru». Мужчина заявил, что ночью неизвестный похитил с иномарки все четыре колеса общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний новокузнечанин, инструктор по вождению одной из местных автошкол. Полицейские выяснили, что злоумышленник причастен, как минимум к восьми аналогичным преступлениям», — рассказали в ведомстве.

Во время обучения кандидатов в водители он высматривал на парковках машины без сигнализации. После вождения инструктор на учебном автомобиле подъезжал к ним, демонтировал колёса и оставлял чужие авто на кирпичах.

«После этого он сдавал похищенное имущество в шиномонтажную мастерскую, получая за каждый комплект около 5 тыс. рублей. Общая сумма причинённого им ущерба автовладельцам составила около 100 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

Большую часть похищенных колёс сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении задержанного возбуждено восемь уголовных дел о кражах со значительным ущербом.

Максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьёй УК РФ, составляет пять лет лишения свободы. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90924.html

https://adt.by/wp-content/uploads/2017/06/ebc4b069e919931333d93271483aaaba.jpg

В Новокузнецке полицейские задержали инструктора местной автошколы, который совершил серию преступлений, передвигаясь на учебном автомобиле.

 

Яндекс.Новости

iz.ru
iz.ru

В очередном кемеровском детском саду обнаружили радиацию

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Пьяный кузбассовец ради шутки выбросил подругу из окна квартиры

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Ночью в Кемерове сгорела иномарка

Сибдепо
Сибдепо

В Новокузнецке задержали инструктора автошколы, похищавшего колёса

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке жестоко избили охранника в подземном переходе

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе построили храм за 7,5 миллиона рублей

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить