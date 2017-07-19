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Жителю Китая не удалось откупиться от кузбасского госавтоинспектора

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © vladtime.ru

Кузбасское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Китайской Народной Республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт о статье «покушение на мелкое взяточничество».

По версии следствия, 2 июля на одной из улиц Ижморского района инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль, у которого не горели световые приборы, а водитель был не пристёгнут ремнём безопасности.

«Инспектор пригласил мужчину в служебную машину для оформления документов. В салоне правонарушитель предложил полицейскому за денежное вознаграждение не оформлять протокол об административном правонарушении и отпустить его», — сообщили в СУСК.

В подтверждение своих намерений водитель положил на сиденье машины ДПС тысячу рублей, однако инспектор на сделку не пошёл и вызвал следственно-оперативную группу.

«В ходе расследования уголовного дела было установлено, что подозреваемый является гражданином другого государства, на территории нашей страны находится на законных основаниях», — уточнили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.

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Кузбасское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Китайской Народной Республики.

 

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