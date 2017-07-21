Суд в Прокопьевске вынес приговор налётчику с перцовым баллончиком

Рудничный районный суд Прокопьевска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Киселёвска, нападавшего с газовым баллончиком на горожанок.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, он обвинялся в совершении кражи и шести грабежей.

«В декабре прошлого года в полицию за помощью обратилась 55-летняя прокопчанка. Женщина сообщила, что в подъезде дома на неё напал неизвестный. Злоумышленник в маске распылил женщине в лицо перцовый баллончик, выхватил из рук сумку, в которой находились документы, деньги и мобильный телефон, а затем скрылся. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали налётчика», — напомнили в ведомстве.

При обыске по месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли газовый баллон и маску, которую он использовал не только в целях конспирации, но и для того, чтобы при совершении преступлений самому не вдохнуть распыляемый газ.

Прокопьевские полицейские установили причастность фигуранта ещё к пяти аналогичным преступлениям. В каждом случае в тёмное время суток налётчик выискивал в качестве жертв одиноко идущих женщин и следовал за ними до безлюдного места, где и совершал преступления. Как правило, это были подъезды и дворы жилых домов, а также городские аллеи в Рудничном районе города и на Тыргане.

«Завладев чужим имуществом, преступник скрывался на своем автомобиле, который заблаговременно парковал неподалёку. Также установлено, что у одной из потерпевших злоумышленник похитил банковскую карту, с которой впоследствии снял 3 тыс. рублей», — добавили в пресс-службе.

Общая сумма причинённого им ущерба составила около 70 тысяч рублей. Задержанный стал фигурантом многоэпизодного уголовного дела и на время следствия заключён под стражу.

Суд, изучив собранные материалы, признал его виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.