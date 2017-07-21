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Новокузнецкие полицейские ищут серийного телефонного мошенника

Опубликовано , 39 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © cdn.tvc.ru

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Новокузнецку разыскивают скрывающегося от суда Михаила Берко, 1980 года рождения.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, он обвиняется в совершении 11 преступлений по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Отбывая наказание в колонии, аферист вместе с двумя другими подельниками обманывал людей, разместивших объявления о продаже различных товаров на одном из популярных сайтов.

«Он звонил своим жертвам, сообщал, будто готов сделать покупку, и убеждал потерпевших подключить к «мобильному банку» его номер телефона. Получив доступ к счетам продавцов, мошенник похищал денежные средства», — пояснили в ведомстве.

От действий злоумышленника пострадали жители Московской области, а также Москвы, Чебоксар, Калуги и других городов России. Общий ущерб составил 130 тыс. рублей.

Полицейские установили всех участников группы телефонных мошенников. Заключённые стали фигурантами уголовного дела.

«В 2015 году по окончании срока лишения свободы Михаилу Берко была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он перестал посещать судебные заседания и объявлен в федеральный розыск», — уточнили в ГУ МВД.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3843) 74-14-93, 8 (3843) 574-438, 8-961-860-4008 или на телефон «02». Анонимность гарантируется.

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http://cdn.tvc.ru/pictures/o/179/910.jpg

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Новокузнецку разыскивают скрывающегося от суда Михаила Берко, 1980 года рождения.

 

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