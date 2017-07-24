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Медведь держит в страхе кузбасских детей на Поднебесных Зубьях

Опубликовано , 113 просмотров
Автор текста Кирилл Чащин, Комсомольская правда в Кузбассе

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Фото © s13.stc.all.kpcdn.net

Хищник повадился обедать у туристических приютов

На Поднебесных Зубьях медведь держит в страхе детские туристические группы. Хищник повадился искать пропитание у приютов в горах.

По словам пользователей соцсети, медведь, разгуливая в непосредственной близости к приютам, парализует быт отдыхающих детей, не позволяя им даже приготовить еду. Туристы вынуждены кормить хищника, чтобы он не напал на людей. Сейчас на Поднебесных Зубьях отдыхают около 800 туристов, большинство из которых дети. Как отмечают туристы, чиновники не могут решить, кто должен разбираться с медведем – ведь приюты находятся на территории Хакассии, а лагеря – кузбасские.

Кончится это тем, что медведь откусит кому-нибудь конечность, — считает опытный турист Алексей Трифонов. — Медведи осмелевшие, не боятся даже сигнальных ракет. Почему не предпринимаются меры со стороны компетентных органов непонятно. По маршрутам ходит очень много детских групп, медведь даже небольшой — это очень опасный и хитрый зверь.

Поднебесные Зубья находятся на территории горного хребта Кузнецкий Алатау. Туристический район расположен в Кемеровской области и Республики Хакасия.

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Хищник повадился обедать у туристических приютов

 

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