Верховный суд РФ назвал регион, где рассмотрят дело о резонансном ДТП с Мовшиным

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Верховный Суд РФ решил, что дело о ДТП с бывшим главой ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным не будут рассматривать в Кемеровской области. Изначально сторона потерпевших ходатайствовала о том, чтобы рассмотрение дела перенесли в Красноярск, так как большая часть потерпевших проживают в этом городе.
Однако Верховный Суд постановил, что территориальная подсудность будет изменена на другой регион. Заседание по этому вопросу прошло сегодня, 26 июля.
«Дело будет рассматриваться в Абаканском городском суде республика Хакасия», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» муж одной из погибших в аварии женщин Денис Лосев.
Напомним, резонансное ДТП произошло на трассе Кемерово — Яшкино. Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого был Мовшин, врезался в Toyota Corona Premio.
Предварительное следствие было завершено в апреле этого года. По словам адвоката стороны потерпевших, Юрий Мовшин знакомился с материалами дела целый месяц. В середине июня дело было направлено в суд.
Верховный Суд РФ решил, что дело о ДТП с бывшим главой ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным не будут рассматривать в Кемеровской области. Изначально сторона потерпевших ходатайствовала о том, чтобы рассмотрение дела перенесли в Красноярск