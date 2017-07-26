Верховный суд РФ назвал регион, где рассмотрят дело о резонансном ДТП с Мовшиным

Верховный Суд РФ решил, что дело о ДТП с бывшим главой ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным не будут рассматривать в Кемеровской области. Изначально сторона потерпевших ходатайствовала о том, чтобы рассмотрение дела перенесли в Красноярск, так как большая часть потерпевших проживают в этом городе.

Однако Верховный Суд постановил, что территориальная подсудность будет изменена на другой регион. Заседание по этому вопросу прошло сегодня, 26 июля.

«Дело будет рассматриваться в Абаканском городском суде республика Хакасия», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» муж одной из погибших в аварии женщин Денис Лосев.

Напомним, резонансное ДТП произошло на трассе Кемерово — Яшкино. Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого был Мовшин, врезался в Toyota Corona Premio.

Предварительное следствие было завершено в апреле этого года. По словам адвоката стороны потерпевших, Юрий Мовшин знакомился с материалами дела целый месяц. В середине июня дело было направлено в суд.