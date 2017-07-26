Газеты и интернет
Радио
17°C, слегка облачно
Войти на сайт

Верховный суд РФ назвал регион, где рассмотрят дело о резонансном ДТП с Мовшиным

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

Верховный Суд РФ решил, что дело о ДТП с бывшим главой ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным не будут рассматривать в Кемеровской области. Изначально сторона потерпевших ходатайствовала о том, чтобы рассмотрение дела перенесли в Красноярск, так как большая часть потерпевших проживают в этом городе.

Однако Верховный Суд постановил, что территориальная подсудность будет изменена на другой регион. Заседание по этому вопросу прошло сегодня, 26 июля.

«Дело будет рассматриваться в Абаканском городском суде республика Хакасия», — сообщил на своей странице «ВКонтакте» муж одной из погибших в аварии женщин Денис Лосев.

Напомним, резонансное ДТП произошло на трассе Кемерово — Яшкино. Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого был Мовшин, врезался в Toyota Corona Premio.

Предварительное следствие было завершено в апреле этого года. По словам адвоката стороны потерпевших, Юрий Мовшин знакомился с материалами дела целый месяц. В середине июня дело было направлено в суд.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91049.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/545/54568660-71e2-11e7-b56e-a3ba079daa87.jpg

Верховный Суд РФ решил, что дело о ДТП с бывшим главой ГИБДД Кузбасса Юрием Мовшиным не будут рассматривать в Кемеровской области. Изначально сторона потерпевших ходатайствовала о том, чтобы рассмотрение дела перенесли в Красноярск

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В Кузбассе суд на 90 суток приостановил работу шахты, где погиб горняк

Сибдепо
Сибдепо

В администрации Кемерова закрыли отдел защиты прав потребителей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Два кузбасских грибника задохнулись, упав в яму

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Полиция Новокузнецка ищет наркоторговца, который не приходит в суд

Российская газета
Российская газета

В Кузбассе два грибника отравились метаном в лесу

VSЁ42
VSЁ42

В Кузбассе полицейские изъяли у пьющей матери двоих детей

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить