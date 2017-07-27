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Кемеровчанин купил упаковку гречки за 16 000 рублей

Опубликовано , 34 просмотра
Автор текста Кира Довлатова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Кемеровские полицейские разыскивают мошенника, который обманул жителя областного центра. 29-летний мужчина пытался купить в интернете видеокарту, но в итоге получил совсем другое.

Кемеровчанин увидел объявление о продажи комплектующих на сайте частных объявлений. Он созвонился с продавцом и договорился о сделке, после чего перевёл на его карту 16 000 рублей в качестве оплаты, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Посылка пришла через несколько дней. Однако внутри коробки вместо видеокарты лежал пакет обыкновенной гречки.

Полицейские уже выяснили, что номер банковского счёта мошенника зарегистрирован в Иркутской области. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Кемеровские полицейские разыскивают мошенника, который обманул жителя областного центра. 29-летний мужчина пытался купить в интернете видеокарту, но в итоге получил совсем другое

 

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